osageが、新曲「ごめんね。」のMVを公開した。

◆osage 動画

本楽曲は、新境地とも言える、男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソングだという。MV監督は、osageとの親和性も強いハヤシサトル。出演者はファッションメディア「JJ」の専属モデルを務めている松川星と、モデルや俳優としても活躍している元之介が出演しており、バンドシーンとともに表現される刺激的で切ない映像に仕上がっているとのことだ。

なおosageは、先日EP『歌えもしない恋ばっかだ』の配信リリースと東名阪ワンマンツアー＜from origin＞の開催を発表した。新曲とあわせて、ぜひチェックしていただきたい。

◾️EP『歌えもしない恋ばっかだ』

2026年1月14日（水）配信リリース ◆「ごめんね。」 2025年11月26日（水）リリース

配信：https://osage-official.lnk.to/Gomenne

◾️＜from origin＞ 2026年2月21日（土）大阪府・大阪Live House Pangea (開場17:30 / 開演 18:00)

2026年2月22日（日）愛知県・名古屋CLUB ROCK’N’ROLL (開場17:30 / 開演 18:00)

2026年3月1日（日）東京・shibuya eggman (開場17:30 / 開演 18:00)

チケット情報：https://eplus.jp/osage/

