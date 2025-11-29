　FC琉球は29日、2025シーズン限りで現役を引退するMF岩渕良太(35)がアカデミーコーチに就任することを発表した。

　元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんを妹に持つ岩渕良太は昨季、9年ぶりに琉球へ復帰。今月14日に2025シーズン終了後の現役引退が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF岩渕良太

(いわぶち・りょうた)

■生年月日

1990年4月26日(35歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

174cm/65kg

■経歴

関前SC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-明治大-松本-山口-松本-琉球-松本-相模原-盛岡(現岩手)-藤枝-琉球

■コメント

「来年からFC琉球アカデミーコーチとして指導者の道をスタートすることになりました。

大きな可能性を秘めているFC琉球、沖縄サッカーのこれからに自分の力を生かしていきたいと思っています。

同時に僕自身もまだまだサッカーを学び、経験し続け、1人のサッカー人としてより成長していけるよう努力していきます。

これからのサッカー人生も楽しみです!

引き続きよろしくお願いします!」