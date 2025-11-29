元なでしこ岩渕真奈さんの兄・琉球MF岩渕良太、今季引退後のセカンドキャリアが決定
FC琉球は29日、2025シーズン限りで現役を引退するMF岩渕良太(35)がアカデミーコーチに就任することを発表した。
元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんを妹に持つ岩渕良太は昨季、9年ぶりに琉球へ復帰。今月14日に2025シーズン終了後の現役引退が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF岩渕良太
(いわぶち・りょうた)
■生年月日
1990年4月26日(35歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/65kg
■経歴
関前SC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-明治大-松本-山口-松本-琉球-松本-相模原-盛岡(現岩手)-藤枝-琉球
■コメント
「来年からFC琉球アカデミーコーチとして指導者の道をスタートすることになりました。
大きな可能性を秘めているFC琉球、沖縄サッカーのこれからに自分の力を生かしていきたいと思っています。
同時に僕自身もまだまだサッカーを学び、経験し続け、1人のサッカー人としてより成長していけるよう努力していきます。
これからのサッカー人生も楽しみです!
引き続きよろしくお願いします!」
