ÃæÅç Îç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê
ÃæÅç Îç¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î10Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃæÅç Îç¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤ª¤µ¤ó¤Ý³Ø±àÊ¸²½º×¡Ö½ÐÀÊÈÖ¹æ¤Ë¤¸¤å¤¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ª¡×¡äÆâ¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µËþÅÀ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÅç¤é¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª¤¤é¤¯¥Ý¥Ã¥×¥¹¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊÉ»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ëPre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡¢11·î29Æü21»þ¤«¤é³«»Ï¡£¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¡¢2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢º£²ó¸ÂÄê¤ÎÊÉ»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ½ê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë12·î20Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ìó2¥«·î¤Î´Ö¡¢³Æ²ó°ã¤¦ÆâÍÆ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¯ÇäÆü¤Î2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2·î21Æü¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ÎÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¤µ¤é¤Ë2·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ¡£Â¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/Okiraku0110¡¡
Pre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§https://www.toneden.io/v-dd/post/okiraku0110¡¡
◾️3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/rei_nakashima/okiraku/¡¡
¢§ÇÛ¿®
Pre-add / Pre-save¡§https://jvcmusic.lnk.to/Okiraku¡¡
¢§CDÍ½Ìó
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-263.html¡¡
ÄÌ¾ïÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-35389.html¡¡
¢§²Á³Ê¡¦·ÁÂÖ
¡¦¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡§VTZL-263 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD¡Ë¡§VTCL-35389 / 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
»£¤ê²¼¤í¤·¡ª¥È¡É¤ì¤¤¡É¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à10¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ë¤ËÉõÆþ
¢§¼ýÏ¿Í½Äê¶Ê
¡¦¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
M1.¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ìºî¶Ê¡§Á°»³ÅÄ·ò°ì/ÊÔ¶Ê¡§»°¹¥·¼ÂÀ
M2.¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§ÃæÅç Îç/ºîÊÔ¶Ê¡§À±¶äÇµ¾æ
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
M4.¤ª¤È¤Ê°·¤¤
ºî»ìºî¶Ê¡§ÃæÅç Îç/ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾ ¹Ò
Â¾¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¢§ÆÃÅµBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Music Video
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×-Behind The Scenes-
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙ²ò¶Ø
¡û¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡Ê¥¢¥Ë¥áÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD¡Ë
M1. ¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M2. ¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
Â¾¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¢§Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
W¹ØÆþÆÃÅµ¡ÖÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Î¡Ú¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Ü¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡Û¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ÃæÅç Îç¤¬1Ëç1Ëç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ä¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÚÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Û¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
2025Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä ÃæÅç Îç 3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¡¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ËVTZL-263 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD¡ËVTCL-35389 / 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§³ÆÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸A
¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸B
¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE
£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉC¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¡¦Amazon.co.jp
¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê·ÁÂÖÊÌ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¥ê¥ê¥¤¥Ù·èµ¯½¸²ñ¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤ä¤ë¤è¡ª
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼õÉÕ13:30 / ³«±é14:00
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á½é·ØÊÔ¡Á
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ªÃëº¢
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê
¡¦¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á²Î¾§ÊÔ¡Á
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë17»þ
¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ
¾ì½ê¡§animate hall BLACK¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ ËÌ´Û9F¡Ë
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ
¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²èÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡Ù
¢§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¸ô¼ß²È¤Î»ÍÃË¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬8ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÌòÎ©¤¿¤º¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ô¥¡¥ó¤Ïµ®Â²¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÀ¸²È¤òÄÉÊü¡£Ì¾¤â¤Ê¤ÊÕ¶¤ÎÂ¼¤ÎÎÎ¼ç¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Ï¥º¥ìÅ¬À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸»º·ÏËâ½Ñ¤Ï¡¢ºàÎÁ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÀ¸»º¤Ç¤¤ëµ¬³Ê³°¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¡¢ËÍ¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×
¾®¤µ¤¯ÉÏ¤·¤¤Â¼¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµðÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¡½¡½!?
¢§¸¶ºî¾ðÊó
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2£µ0ËüÉôÆÍÇË¡ª
¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×
¡ö¥Î¥Ù¥ë¥¹¡§¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹¤è¤ê1¡Á£¸´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§¥¬¥ë¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê1¡Á£·´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¢§¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://over-lap.co.jp/narou/865549805/¡¡
¢§¸ø¼°Info
¸ø¼°HP¡§https://okiraku-ryousyu-anime.jp¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/okiraku_anime¡¡
¢§¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
Æâ»³Í¼¼Â
M¡¦A¡¦O¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢¼ã»³»í²»
ËÙÆâ¸Íº¡¢¾®ÎÓ¿Æ¹°
¸ÅÀî¿µ¡¢ÁÒ»ý¼ãºÚ¡¢º´Æ£¸µ¡¢ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö
¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ ½¡¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§·ª»³´Ó¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼¿¿¸ç
²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÃæÅç Îç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡ÖMake it¡×
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX / BS11¡¡1 ·î 10 Æü Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó 1 ·î 10 Æü Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§30¡Á
AT-X¡¡ 1 ·î 11 Æü Ëè½µÆüÍËÆü 23¡§30¡Á ¡Ú¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡Û Ëè½µÌÚÍËÆü 29:30¡Á¡¿ Ëè½µÆüÍËÆü 8:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¡1 ·î 15 Æü Ëè½µÌÚÍËÆü 23:00¡Á
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë22:00¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ3Æü´ÖÀè¹Ô¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®
