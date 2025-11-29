「物価高だけど服欲しい！」→【ワークマン】へ！ 2,900円で買える♡「高見えアウター」

他のアイテムよりも、お値段が張るアウター。お得にGETしたいなら、2,900円（税込）で購入できる【ワークマン】の商品が狙い目。今回は、リッチなレザー風素材を使用、寒さ対策もしっかりできそうなジャケットと、テイスト問わず着回せてスタイリングしやすい、ウール調ジャケットをご紹介。プチプラのクオリティを超える「高見えアウター」は、大人コーデの格上げにも一役買ってくれそうです。

寒さ対策とおしゃれ見えを両立できる高見えジャケット

【ワークマン】「レディースフェイクレザーウォームジャケット」\2,900（税込）

高級感のあるレザー調素材が、お値段以上の価値を感じさせるジャケット。公式オンラインストアによると、背中に保温力が高いブラックアルミを使用、袖はリブ編みを使用しており冷たい風が入りにくそう。しっかり寒さ対策しながら、おしゃれを楽しめそうなのが魅力です。サイドポケット付き & 自宅で洗濯できるウォッシャブル仕様と、実用性も備わっています。

メリハリのきいた最旬ブラウンコーデ

コンパクトシルエットのジャケットは、長めのトップスやボリュームのあるボトムスをバランスよく着こなせそうなのも嬉しいポイント。今シーズンのトレンドカラー、ブラウンのワントーンでまとめて、最旬冬コーデに。濃淡をつけることで、メリハリのきいた着こなしを楽しめそうです。

テイスト問わず着回せそうな優秀ジャケット

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

「ウールのようなふっくらした風合い」（公式オンラインストアより）の素材が高級感を演出。襟付きデザインできちんと感もプラスできるアウターは、きれいめにもカジュアルにも、テイスト問わず合わせやすそう。大きめのフラップポケットがコーデのアクセントになり、おしゃれ見えをサポート。撥水加工が施されているため、急な小雨でも安心して過ごせそうです。

トレンド感満載のカジュアルコーデ

公式オンラインストアによると「丈感が長すぎないため、バランスよく着こなせる」とのこと。旬のバレルレッグパンツとの相性もよさそうで、トレンド感のあるカジュアルスタイルを楽しめそう。ジップの開閉具合を調節して、着こなしのアレンジも可能です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i