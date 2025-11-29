CLAN QUEEN、2026春に東名阪Zeppを含む全国ツアー開催決定。オフィシャルFC「Hell Fire Club」開設も
CLAN QUEENが、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞を開催するを発表した。
本ツアーの会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の、全5都市となる。
さらに、12月1日からオフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」を開設することも発表。オフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」では、開設と同時に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞のチケット先行販売がスタートする。
そのほかメンバーが発信する「TALK ROOM」や、ここでしか聴けない「RADIO」、ライブのオフショットやMVメイキングを公開する「MOVIE」、ライブフォトやメンバー同士のオフショットを公開する「GALLERY」など、特別なコンテンツを展開する予定とのことなので、ぜひチェックしてほしい。
◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24
OPEN 16:00 / START17:00
4月19日（金）福岡 BEAT STATION
OPEN 16:30 / START 17:00
5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
5月15日（金）東京 Zepp DiverCity
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット
・料金：\6,500+1D
▼受付スケジュール
・オフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」先行
受付：2025年12月1日（月）12:00〜2025年12月15日（月）23:59
URL：https://clanqueen-hfc.com/live1201/
※12月1日（月）12:00よりアクセスできます
・オフィシャル先行
受付：2025年12月25日（木）18:00〜2026年1月5日（月）023:59
URL：https://l-tike.com/clanqueen/
◾️オフィシャルFC「Hell Fire Club」
URL：https://clanqueen-hfc.com/
対応デバイス スマートフォン、PC
▼会費
・月額：550円（税込）
※お支払いには、「キャリア決済(docomo／au／SoftBank)」「クレジットカード決済」「PayPay決済」をご利用いただけます。
・12か月まとめ支払い：6,600円（税込）月額5,500円(税込)
※お支払いには、「クレジットカード決済」「コンビニ支払い・銀行振込(Pay-easy)」「PayPay決済」をご利用いただけます。
▼ファンクラブコンテンツ内容 ※全て会員のみ閲覧可能となります
・RADIO
ここでしか聴けないラジオをお届けいたします。
・TALK ROOM
他SNSでは見ることができないメンバーの投稿をご覧いただけます。
・GALLERY
ライブフォトやメンバー同士のオフショットをお届けいたします。
・MOVIE
ライブのオフショットやMVメイキングなどをお届けいたします。
・CHECK IN
ライブの来場履歴やリリース履歴をアイコンで残せるデジタルスタンプ帳になります。
・FAN LETTER
会員の皆様からメンバー宛のメッセージを募集できるコーナーになります。
◾️＜2MAN LIVE”MIRAGRAM”＞
2025年11月29日（土）神奈川 KT Zepp YOKOHAMA
open 17:00 / start 18:00
Guest Act：THE ORAL CIGARETTES
2025年12月5日（金）大阪 ゴリラホール
open 18:00 / start 19:00
Guest Act：yama
チケット：\6,500+1D
▼大阪公演チケット販売
ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/
◾️イベント出演情報
2025年
◆＜muque presents “PLAYPARK 4”＞
12月7日（日）愛知 ダイアモンドホール ※SOLD OUT
開場17:00 / 開演18:00
w / muque
◆＜BEAT PHOENIX 2025＞
12月20日（土）福井 フェニックスプラザ
開場11:00 / 開演12:00
※CLAN QUEENは18:10〜
チケット：https://t.co/b7b9tbNhda
◆＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月26日（金）インテックス大阪
OPEN/START 10:00/11:00
詳細：https://radiocrazy.fm
◆＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
2025年12月28日（日）
会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール
※CLAN QUEEN：18:00〜 COSMO STAGE
詳細：https://jfes.go.link/gdigi
2026年
◆＜SPACE SHOWER NEW YEAR LIVE NEW AGE RIOT＞
2026年1月12日（月・祝）東京ガーデンシアター
開場16:00/開演17:00
w / PEOPLE 1 , シンガーズハイ
詳細：https://l-tike.com/st1/clanqueen-new-age-riot
◆＜802 Jungle Attack Vol.8＞
2026年2月3日（火）GORILLA HALL OSAKA
18:00 OPEN / 18:45 START
w / Chevon , Fear, and Loathing in Las Vegas
詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/8053
関連リンク
◆CLAN QUEEN オフィシャルサイト
◆CLAN QUEEN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CLAN QUEEN オフィシャルX
◆CLAN QUEEN オフィシャルInstagram
◆CLAN QUEEN オフィシャルTikTok