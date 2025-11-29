CLAN QUEENが、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞を開催するを発表した。

本ツアーの会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の、全5都市となる。

さらに、12月1日からオフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」を開設することも発表。オフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」では、開設と同時に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞のチケット先行販売がスタートする。

そのほかメンバーが発信する「TALK ROOM」や、ここでしか聴けない「RADIO」、ライブのオフショットやMVメイキングを公開する「MOVIE」、ライブフォトやメンバー同士のオフショットを公開する「GALLERY」など、特別なコンテンツを展開する予定とのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24

OPEN 16:00 / START17:00 4月19日（金）福岡 BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00 5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00 5月15日（金）東京 Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00 チケット

・料金：\6,500+1D ▼受付スケジュール

・オフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」先行

受付：2025年12月1日（月）12:00〜2025年12月15日（月）23:59

URL：https://clanqueen-hfc.com/live1201/

※12月1日（月）12:00よりアクセスできます ・オフィシャル先行

受付：2025年12月25日（木）18:00〜2026年1月5日（月）023:59

URL：https://l-tike.com/clanqueen/

◾️オフィシャルFC「Hell Fire Club」 URL：https://clanqueen-hfc.com/

対応デバイス スマートフォン、PC ▼会費

・月額：550円（税込）

※お支払いには、「キャリア決済(docomo／au／SoftBank)」「クレジットカード決済」「PayPay決済」をご利用いただけます。

・12か月まとめ支払い：6,600円（税込）月額5,500円(税込)

※お支払いには、「クレジットカード決済」「コンビニ支払い・銀行振込(Pay-easy)」「PayPay決済」をご利用いただけます。 ▼ファンクラブコンテンツ内容 ※全て会員のみ閲覧可能となります

・RADIO

ここでしか聴けないラジオをお届けいたします。

・TALK ROOM

他SNSでは見ることができないメンバーの投稿をご覧いただけます。

・GALLERY

ライブフォトやメンバー同士のオフショットをお届けいたします。

・MOVIE

ライブのオフショットやMVメイキングなどをお届けいたします。

・CHECK IN

ライブの来場履歴やリリース履歴をアイコンで残せるデジタルスタンプ帳になります。

・FAN LETTER

会員の皆様からメンバー宛のメッセージを募集できるコーナーになります。

◾️＜2MAN LIVE”MIRAGRAM”＞ 2025年11月29日（土）神奈川 KT Zepp YOKOHAMA

open 17:00 / start 18:00

Guest Act：THE ORAL CIGARETTES 2025年12月5日（金）大阪 ゴリラホール

open 18:00 / start 19:00

Guest Act：yama チケット：\6,500+1D

▼大阪公演チケット販売

ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/

◾️イベント出演情報 2025年

◆＜muque presents “PLAYPARK 4”＞

12月7日（日）愛知 ダイアモンドホール ※SOLD OUT

開場17:00 / 開演18:00

w / muque ◆＜BEAT PHOENIX 2025＞

12月20日（土）福井 フェニックスプラザ

開場11:00 / 開演12:00

※CLAN QUEENは18:10〜

チケット：https://t.co/b7b9tbNhda ◆＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

12月26日（金）インテックス大阪

OPEN/START 10:00/11:00

詳細：https://radiocrazy.fm ◆＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

2025年12月28日（日）

会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール

※CLAN QUEEN：18:00〜 COSMO STAGE

詳細：https://jfes.go.link/gdigi 2026年

◆＜SPACE SHOWER NEW YEAR LIVE NEW AGE RIOT＞

2026年1月12日（月・祝）東京ガーデンシアター

開場16:00/開演17:00

w / PEOPLE 1 , シンガーズハイ

詳細：https://l-tike.com/st1/clanqueen-new-age-riot ◆＜802 Jungle Attack Vol.8＞

2026年2月3日（火）GORILLA HALL OSAKA

18:00 OPEN / 18:45 START

w / Chevon , Fear, and Loathing in Las Vegas

詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/8053