¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î°Õ³°¤ÊàÁÇ´éá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÇÛÎ¸¤Ç¸À¤¦¤È¡ØÍ¥¤·¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌîÇú¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï°ÊÁ°¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡££²¿Í¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¶¦±é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö³Ú²°¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥¢¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¡Ø¤É¤Ê¤¤¤·¤¿¤ó¡©¡Ù¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤Î¤ªÎé¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«»þ·×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ºî¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ·×¤Ï³×¥¸¥ã¥ó¤ò¤è¤¯Ãå¤ëÅìÌî¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢³×¥¸¥ã¥ó¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤Þ¤¿¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë³Ú²°½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¥³¥¤¥Ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥ä¥Ä¤ä¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¢¤¤¤Ä¥¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤â¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤Î¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÏÉô¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÏÉô¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ê¤é¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î²£¤Ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î»Ò¶¡¤¬²£¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê»Ò¶¡¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÃúÇ«¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ÝÉ÷¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£