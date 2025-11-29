中森明菜、8年ぶりディナーショーのチケット転売に注意喚起 12月に東京・大阪で開催
歌手・中森明菜が29日までに、12月に開催される自身8年ぶりとなるディナーショーのチケットの転売について、注意喚起を行った。
【ライブ写真】無二の歌声＆表現力とMCのギャップでファンを魅了した中森明菜
ディナーショーは12月23日より、東京と大阪での開催を予定している。イベント公式サイトでは「現在、転売目的と思われるディナーショーチケットをSNS、チケット転売サイト、フリーマーケットサイトやオークションサイト等での第三者による営利目的と思われる販売行為（転売行為）がされていることを確認しております」と報告。
続けて「チケットの不正転売は、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律（略称チケット不正転売禁止法）』により、禁止されています。主催といたしましても、公式にご案内をしている販売以外の不正転売は、いかなる場合も固くお断りしております」とし「主催の関与しない第三者（転売者）からのチケットの購入は、くれぐれもご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と注意を呼び掛けている。
中森の公式インスタグラムではストーリーを更新「ディナーショーチケットの転売に関する注意が主催アカウントより発信されています。適宜ご確認よろしくお願いいたします」とした。
