陸上の日体大学長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが２９日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、男子１万メートルで日体大の平島龍斗（４年）が２７分５６秒８４の日体大新記録で走破した。２０２０年１２月に池田耀平（現花王）がマークした２７分５８秒５２を５年ぶりに１秒６８更新した。「きょうは２７分台、そして、日体大記録を更新することが目標でした。達成できて良かったです」と笑顔で話した。練習拠点のホームグラウンドでの快挙達成。「トラック１周、全部でチームメートが応援してくれたお陰です」とエースは仲間に感謝した。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で日体大は往路１０位と踏ん張ったが、総合１２位で、シード権（１０位以内）を逃した。今年１０月の箱根駅伝予選会では９位通過し、本戦に初出場した１９４９年から７８年連続７８回目の出場を死守した。継続中としては大会史上最長。予選会個人１６位と好走した田島は「連続出場記録はプレッシャーに感じる人もいるが、後ろ盾にもなります」と伝統を力に変えた。

第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）では８年ぶりのシード権奪回を狙う。エースの平島は「きょうの走りは箱根駅伝に向けて弾みがつきました」と前向きに話す。前回は１区で３位と好走。今回は１区のほか、２区か３区に出陣する可能性もある。「箱根駅伝では１万メートル２７分台の力がないと戦えません」と平島は、どの主要区間でも戦う覚悟を示している。伝統のタスキを全身全霊でつなぐつもりだ。