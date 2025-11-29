5年同じ髪型な【40・50代】へ → 即こなれ！「大人ウルフ」でちょいイメチェン♡

いつも同じ髪型だから変化が欲しい……という人にぴったりなのが、大人ウルフ。ほどよいくびれと毛先の動きで、今っぽく見せてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、印象をさりげなくアップデートできそうな、大人のウルフスタイルをご紹介します。

グレージュカラーの長めボブウルフ

落ち着いたグレージュカラーのボブウルフ。トップにレイヤーを重ねてふんわりと立ち上げ、ベースの毛先を外へ流すことで軽やかな動きを出しています。全体のトーンの上品さはそのままに、首元のくびれや外ハネの相乗効果で、抜け感のある雰囲気です。

肩ラインのくびれウルフ

肩ラインではねるくびれウルフ。トップは自然に内に入り、ベースは肩にあたって外へと流れる、スタイリングのしやすいシルエットが魅力です。長さがあるぶん落ち着いた印象を保ちながら、軽やかな動きで今っぽさをプラス。ナチュラルな中にさりげないこなれ感が漂うスタイルです。

シアーグレージュのナチュラルウルフ

透明感のあるシアーグレージュが、柔らかさを引き立てるナチュラルウルフ。ストレートタッチのシンプルなスタイリングですが、サイドを軽く内に入れることでさりげないくびれをつくっています。ノンスタイリングでも自然体の魅力を引き出せそうな、抜け感のある大人ウルフです。

ふんわりフェミニンなネオウルフ

ふんわりとしたトップとタイトなベースの対比が印象的なネオウルフ。ベースは襟足を外ハネに整え動きを出し、トップはひし形のシルエットで柔らかなフォルムをつくっています。繊細な毛束感が表情をやわらげ、肩レングスでも軽やかに見せられるのがポイント。女性らしさと抜け感が絶妙に調和しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里