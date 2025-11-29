30日（日）の天気

北海道と東北北部は雨や雪が降りますが、九州〜東北南部は行楽日和となるでしょう。

●西日本、沖縄

日差しがたっぷり届くでしょう。朝は7℃前後の所が多いですが、日中は29日（土）より気温が上がり、20℃以上のところもありそうです。宮崎は22℃まで上がるでしょう。

●東日本

青空が広がり、日中は雨の心配はないでしょう。朝の冷え込みは29日（土）より強まり長野は0℃、名古屋や岐阜で4℃の見込みです。昼間は15℃を超えるところが多く、日差しが暖かく感じられそうです。

●北日本

北海道は午前を中心に雨や雪のところがあり、東北北部も雨が降りそうです。落雷や突風にも注意をしてください。朝は氷点下の冷え込みのところもありますが、日中は29日（土）より気温が大幅に上がり、札幌は12℃、福島は17℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

太平洋側は晴れる日が続くでしょう。12月3日（水）〜4日（木）は日本海側の平地でも雪の降るところがあり、山沿いを中心に積もるおそれもあります。

●新潟〜名古屋

北陸は1日（月）から雨や雪の降る日が続くでしょう。3日（水）〜4日（木）は雨や雪、風も強まりそうです。関東は3日（水）までは最高気温15℃以上が続きそうです。

●旭川〜福島

3日（水）〜4日（木）頃は日本海側で大雪となるおそれがあります。4日（木）は最高気温が旭川で氷点下3℃、晴れる東北南部も6℃までしか上がらない予想です。