間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は２９日は、特番が放送されたため放送休止。公式ＳＮＳはＴＶｅｒ限定で出演者による「イイワル 考察座談会」が配信されていることを伝えた。残り３話。

「考察座談会」はネットでの考察に注目しているという間宮、新木、森本慎太郎、剛力彩芽、稲葉友の５人が参加した。司会の辻岡義堂アナウンサーが、ネットに挙がっている高度な考察をぶつけた。

３話で高木将（＝キング、間宮）が見ていたテレビで「東京湾で男性とみられる水死体があがった」とのニュースが意味深長に流れていたとのネタまで話題となり、この東京湾で発見されたのが本物のキングで「キング偽者説」があることも紹介された。

これに間宮は、第４話で妻が買ってきた福神漬けをキングが手をつけていないとの考察があることを挙げ「カレーには絶対福神漬けだよっていう旦那が手を付けてない！だから偽者だっていう」と紹介。テレビを見るキングの表情が深刻な表情だったと突っ込まれると「俺は偽者だと思ってやってないですから」と発言した。

さらに水死体はターボー（＝小山隆弘、森本慎太郎）説もあると指摘されると、森本が「僕、泳げますから」とニヤリとしていた。