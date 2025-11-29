2025年『紅白歌合戦』に出場する好きな紅組のアーティストランキング！ 「Perfume」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2025年の紅白歌合戦出場者」に関するアンケート調査を実施しました。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さん、NHKアナウンサーの鈴木奈穂子さんが司会を担当して放送されます。
今回は、現時点で発表されている紅組のアーティストを対象としたランキングを紹介。この記事では、「『紅白歌合戦』に出場する好きな紅組のアーティスト」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのはPerfumeでした。Perfumeは、今回の『紅白歌合戦』で2年ぶり17回目の出場となります。
今年メジャーデビュー20周年を迎え、テクノポップユニットとして多くのヒット曲を発表してきたPerfume。9月には、年内をもって活動をひと区切りし、2026年から一度コールドスリープすると発表して大きな話題を集めていました。
また、メンバーのあ〜ちゃんは、一般男性との結婚を発表したばかり。大みそかの『紅白歌合戦』は特別なステージになりそうで、高い支持を集めています。
回答者からは、「ダンスも可愛くていつも演出がスゴイと思うから」（40代女性／福井県）、「休活前に3人そろっての時間を楽しんで欲しいし、私も応援したい」（40代女性／神奈川県）、「一番の魅力は音楽性の高さで、次は3人のシンクロするダンスそして性格の良さです。しばしお休みを取るそうで、最後の雄姿を焼き付けておきたいです」（60代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはあいみょんさんでした。今回で7回目の出場となるあいみょんさんは、これまで大ヒット曲を多く発表し幅広い世代から人気が高いアーティストです。
10月22日には、18枚目のシングル『ビーナスベルト』をリリース。今年も大活躍の年となり、『君はロックを聴かない』『マリーゴールド』『裸の心』がストリーミングでいまも多くの人に聞かれています。
各地を巡るツアーの「AIMYON TOUR 2025+"ヘブンズ・ベーカリー"」も好調で、紅白歌合戦のステージでどんな演奏を聞かせてくれるか楽しみです。
回答者からは、「あいみょんの声質と歌詞が好きだから温かい気持ちになる」（10代女性／東京都）、「あいみょんは歌がうまくてどれも良い歌だから大好きです。唯一無二の歌声だと思います」（40代女性／和歌山県）、「懐かしい雰囲気だから歌声に癒しがあふれてる」（40代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
『第76回NHK紅白歌合戦』は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さん、NHKアナウンサーの鈴木奈穂子さんが司会を担当して放送されます。
今回は、現時点で発表されている紅組のアーティストを対象としたランキングを紹介。この記事では、「『紅白歌合戦』に出場する好きな紅組のアーティスト」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：Perfume／57票
2位に選ばれたのはPerfumeでした。Perfumeは、今回の『紅白歌合戦』で2年ぶり17回目の出場となります。
今年メジャーデビュー20周年を迎え、テクノポップユニットとして多くのヒット曲を発表してきたPerfume。9月には、年内をもって活動をひと区切りし、2026年から一度コールドスリープすると発表して大きな話題を集めていました。
また、メンバーのあ〜ちゃんは、一般男性との結婚を発表したばかり。大みそかの『紅白歌合戦』は特別なステージになりそうで、高い支持を集めています。
回答者からは、「ダンスも可愛くていつも演出がスゴイと思うから」（40代女性／福井県）、「休活前に3人そろっての時間を楽しんで欲しいし、私も応援したい」（40代女性／神奈川県）、「一番の魅力は音楽性の高さで、次は3人のシンクロするダンスそして性格の良さです。しばしお休みを取るそうで、最後の雄姿を焼き付けておきたいです」（60代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：あいみょん／76票
1位に選ばれたのはあいみょんさんでした。今回で7回目の出場となるあいみょんさんは、これまで大ヒット曲を多く発表し幅広い世代から人気が高いアーティストです。
10月22日には、18枚目のシングル『ビーナスベルト』をリリース。今年も大活躍の年となり、『君はロックを聴かない』『マリーゴールド』『裸の心』がストリーミングでいまも多くの人に聞かれています。
各地を巡るツアーの「AIMYON TOUR 2025+"ヘブンズ・ベーカリー"」も好調で、紅白歌合戦のステージでどんな演奏を聞かせてくれるか楽しみです。
回答者からは、「あいみょんの声質と歌詞が好きだから温かい気持ちになる」（10代女性／東京都）、「あいみょんは歌がうまくてどれも良い歌だから大好きです。唯一無二の歌声だと思います」（40代女性／和歌山県）、「懐かしい雰囲気だから歌声に癒しがあふれてる」（40代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)