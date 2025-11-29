1963年7月生まれ女です。私が63歳からもらえる年金はありますか？ 65歳からもらえるのは何の年金でしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、1963年7月生まれの女性がもらえる年金について説明します。
さらに、下記の要件を満たす人は、65歳になる前に受け取れる年金があります。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
昭和60年に、法律改正が行われ、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的にすることで、スムーズに改正を実施するために設けられました。
▼「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人の要件
60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人は、次の要件を満たす人です。
●男性：昭和36年4月1日以前生まれ
●女性：昭和41年4月1日以前生まれ
●老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者が、厚生年金保険等に1年以上加入していた等の要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。さらに65歳になり要件を満たしていれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえることになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
