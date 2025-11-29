¿Íº®¤ß¤äÅÅ¼Ö¤¬¶ì¼ê¡Ä¡ÄµÞ¤ËÉÔ°Â¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ³Ê¤Î¤»¤¤¡© ¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¾É¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÈÂÐ½èË¡
¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤â²æËý¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏµÞ¤ËÉÔ°Â¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¸ÆµÛ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¶¯¤¤¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¿Íº®¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íº®¤ß¤ÇÉÔ°Â¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¿Íº®¤ß¤ò¶²¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¶²ÉÝ¤Ï½ù¡¹¤ËÇö¤ì¡¢¿Íº®¤ß¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢¡ÖÁªÂòÅª¥»¥í¥È¥Ë¥óºÆ¼è¤ê¹þ¤ßÁË³²Ìô¡ÊSSRI¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÊÑÄ´¤ò½¤Éü¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤Ç¤¹¡£SSRI¤Ë¤ÏÂ¨¸úÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÆü·è¤á¤é¤ì¤¿ÎÌ¤ò3¥«·î¤Û¤ÉÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È1¡Á2¥«·î¤ÇÉþÌô¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë½èÊý¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î3¥«·î¤Ï¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ê¤É¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¤òº¬ËÜÅª¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¾Ç¤é¤º¤Ë¼£¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æº£·î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚÇ÷¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢SSRI°Ê³°¤ÎÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÆÜÍÑÌô¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó·Ï¹³ÉÔ°ÂÌô¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤ÎÆÜÍÑÌô¤Ï¡¢Ä¹´ü´ÖÌ¡Á³¤È»È¤¦¤È°ÍÂ¸¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇSSRI¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊä½õÅª¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯ÄøÅÙ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íº®¤ß¤Ç¤Î¶¯¤¤ÉÔ°Â´¶¤Ï¡¢À³Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°å³ØÅª¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÂÐ½èË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ÃæÅè ÂÙ·û¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¡£·Ä±þÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Ê¤É¤ËÎ±³Ø¡£Î±³ØÃæ¤Ë¼«¿È¤âÀº¿ÀÅª¤Ê¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿´¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢Àº¿ÀÉÂ±¡¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¿´¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÃæÅè ÂÙ·û¡Ê°å»Õ¡Ë)
¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤Î¸¶°ø¡¦¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡ÖºÇ½é¤Î1²ó¡×¤¬¶²ÉÝ¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¹¾ì¶²ÉÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤éÉÔ°Â¤¬½Ð¤ë¡×¤Î¤«¡¢¡ÖÉÔ°Â¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤«¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÍñ¤¬Àè¤«¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Àè¤«¡×¤Ë»÷¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤Î¼£ÎÅË¡¡Ä¡ÄSSRI¤Ê¤É¤ÎÌôÊª¼£ÎÅ¡¦Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡¦ÆÜÍÑÌô¤ÎÃí°ÕÅÀ¿Íº®¤ß¤Ç¸½¤ì¤ëÉÔ°Â¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊÑÄ´¤¬µ¯¤¡¢ÉÔ°Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬²áÅÙ¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
