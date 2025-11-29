大沢たかお、大人の魅力漂うオフショットに「落ち葉になりたい…」「これこそ絵になる」コメント続々
俳優の大沢たかおさんは11月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開しました。
【写真】大沢たかお、オフショットに「落ち葉になりたい…」
この投稿にファンからは、「カッコよ過ぎる」「落ち葉になりたい…」「長身でスタイル良いから、ロングコートがお似合い」「なんて幸せな、落葉なのでしょう」「タートルネックお似合い過ぎます」「かわいい」「葉っぱになりたいってコメントしようとしてたらみんな同じこと書いてて草」「この距離感半端ない」「これこそ絵になる」「落ち葉になりたいです、、！」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「なんて幸せな、落葉なのでしょう」大沢さんは落ち葉の絵文字と共に4枚の写真を投稿。1〜2枚目では、テラス席でくつろぐ姿を公開しました。リラックスした表情がすてきで大人のかっこよさが漂っています。肩や腕には紅葉した落ち葉がのっており、おちゃめな一面も見せました。
「グレーコーデもスタイルも筋肉も全てが美しい」大沢さんは7日の投稿で、筋肉が際立つかっこいい姿を公開。コメントでは、「ニットから浮き出る筋肉 最強ですね」「グレーコーデもスタイルも筋肉も全てが美しい」「等身がもう二次元」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
