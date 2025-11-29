ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国西蔵自治区ルンドゥプ県に多くの渡り鳥が飛来 中国西蔵自治区ルンドゥプ県に多くの渡り鳥が飛来 中国西蔵自治区ルンドゥプ県に多くの渡り鳥が飛来 2025年11月29日 21時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／李鍵） 【新華社ラサ11月29日】中国西蔵自治区ラサ市林周（ルンドゥプ）県は冬を迎え、多くの渡り鳥が越冬のため飛来している。オグロヅルやインドガン、アカツクシガモなどが、川べりや湖で餌を探し、羽を休めている。２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／姜帆）２３日、ルンドゥプ県の上空を飛ぶ渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／李鍵）２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／姜帆）２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／姜帆）２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／姜帆）２３日、ルンドゥプ県に集まる渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／姜帆） リンクをコピーする みんなの感想は？