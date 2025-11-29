²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡¡75ºÐ¤ÎÉ×¤Ï¡Ö»ä¤¬·ò¹¯´ÉÍý¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó°û¤ß¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê73¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡¡E¥Æ¥ì¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï¡¡AI¤µ¤ó¤È¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÆÆ£¥Î¥ô¡Ê75¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ç¿Í¤¬¤Í¡¢¥Î¥ô¤µ¤ó¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó°û¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ëMC¤ÎAI¤ÈÅÚ²°Îé±û¤Ï¡È¥Ï¥¤¡É¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÌ¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤ÆÌõÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬±ó¤¤ÀÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤¬·ò¹¯´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ×¤Î·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢AI¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÆÌÚ¡£¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÏÇ¦ÂÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È·ò¹¯´ÉÍý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡È°ì½ï¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¤ß¤¿¤¤¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤µ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ÆÌÚ¤Ï07Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢»ö¼Âº§¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£¤È11Ç¯5·î¤Ëº§°ùÆÏÄó½Ð¡£Åö»þ²ÆÌÚ¤Ï59ºÐ¡¢ÀÆÆ£¤Ï60ºÐ¤Î½ÏÇ¯º§¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£