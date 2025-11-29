J2最終節が行われ、17位の熊本は甲府と0ー0で引き分けた。18位の富山が3点差で勝利したため、勝ち点37で並ばれた。得失点差で順位を逆転され、18位に転落しJ3降格が決まった。同日、クラブは大木武監督（64）の今シーズン限りでの退任を発表した。

熊本は公式サイトを更新し、「ロアッソ熊本に関わるすべての皆様へ」とし、「最終戦まで来シーズンがどうなるか分からないような状況をつくってしまい、そして結果としてJ3降格となってしまったことに、心よりお詫び申し上げます」とJ3降格を謝罪した。

また、大木武監督の退任を発表。同サイトでは指揮官のコメントを掲載。「このたび、2025シーズンをもちましてロアッソ熊本の監督を退任することとなりました。在任期間中、クラブを支えてくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます」「ロアッソ熊本で過ごした時間は、私にとって大変貴重でかけがえのない経験となりました。クラブが今後さらに発展し、地域の皆さまからより一層愛される存在となることを心より願っております。これまで本当にありがとうございました。大木武」などとコメントした。

大木監督の退任について、藤本靖博社長は「大木監督には来シーズン以降もロアッソ熊本でその手腕を発揮していただくことを我々は望んでおりましたが、この度、大木監督自身から今シーズン末をもっての退任の申し出があり、協議の結果、我々はその決断を尊重することといたしました」と説明。「大木監督のこれまでのクラブに対する功績に対して深く感謝をするとともに、今後益々の活躍を祈念いたしております」とした。

大木監督は2020年に熊本の監督に就任。2021年はJ3優勝・J2昇格、2022年はJ1参入プレーオフ進出、2023年は天皇杯で準決勝進出に導いた。