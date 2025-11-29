サンタ・マリア・ノヴェッラが松屋銀座で贈る冬のホリデーポップアップ

1221年創業、世界最古の薬局として知られるサンタ・マリア・ノヴェッラが、松屋銀座1階プロモーションスペースにて2025年12月3日(水)～25日(木)までホリデーポップアップを開催します♡フィレンツェ本店の旧薬局室をイメージした会場では、香り高いオードパルファムやホームフレグランス、ボディケアアイテムなどが並び、冬の祝祭にぴったりな限定ホリデーアイテムも登場。

冬を彩る限定ホリデーアイテム

期間中登場する「セラミックオーナメントボール」は、トスカーナ伝統の陶器にサンタ・マリア・ノヴェッラを象徴するポプリの香りを閉じ込めた特別なアイテム。

ローザ カニナ(バラの果実)、ルッポロ(ホップ)、ミトロ（銀梅花）、ローザ ジアッラ(イエローローズ)の4種の植物模様は、フィレンツェの職人による手描き仕上げです。

空間を華やかに演出するインテリアとして、クリスマスツリーのオーナメントにも最適です。価格は16,500円（税込）です。

特別な週末はカリグラフィーイベントで贈り物を彩る

12月13日(土)-14日(日)、20日(土)-21日(日)の4日間、会場ではカリグラフィーアーティストによるカードへの手書きメッセージイベントを実施。

ボタニカル模様の美しいカードに「Happy winter holidays」の文字を添え、大切な人へのギフトをより優雅に演出します♪

温かみのある手書きの文字は、贈り物の特別感をぐっと高めてくれます。

オンライン限定特典も見逃せない

松屋銀座公式オンラインでも同時開催のポップアップでは、期間中サンタ・マリア・ノヴェッラの商品を購入した方に、先着でカリグラファーによるオリジナルメッセージカードをプレゼント。

数量限定のため、なくなり次第終了です。ホリデー限定アイテムや香り豊かなコレクションをオンラインで手軽に購入でき、冬のギフト選びにもぴったりです。

サンタ・マリア・ノヴェッラで過ごす優雅な冬のひととき

サンタ・マリア・ノヴェッラのホリデーポップアップは、フィレンツェの伝統と冬の祝祭が融合した特別な空間です♡

セラミックオーナメントボールやオードパルファム、ボディケアアイテムなどの限定ホリデーコレクションに加え、カリグラフィーイベントやオンライン限定特典も充実。

松屋銀座で、大切な人への贈り物や自分へのご褒美として、香りと温もりに包まれるひとときを楽しんでください。