※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

妻は夫と助産師・みくの関係を知り、上司の協力で証拠を集めて、助産院に夫とみくを呼び出して追及した。みくは職場と友人関係を失い、夫も信用を失って取引先から契約を打ち切られる。妻は復職し、順調に生活していた。



ふたりの末路シングルマザーとして一緒に働けてうれしい！助産師は職を失い、実家へ。夫は裏切りがバレて会社で冷たい目を向けられ、左遷。ふたりとも“代償”を払うことに。離婚と訴訟を経て、まいはシングルマザーとして新しい生活へ。「子どものために、頑張って働きます」そう笑う姿はすでに前を向いていました。心が通い合った鬼ツカ課長と働ける喜びをかみしめていた彼女でしたが、どうやら事態が変わったようです…(ぽん子)