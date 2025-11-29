Ê¡²¬¹©Âç1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀïÀ©¤¹¡¡3²óÀï¤ÇÁÀ¤¦¤Ï58Âç²ñ¤Ö¤ê²÷µó¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢2²óÀï¡Û
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï29Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬¹©Âç¡Ê¶å½£¡Ë¤¬Ä«ÆüÂç¡ÊÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Ë¤Ë30¡½29¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡25¡½29¤Î¸åÈ¾37Ê¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ëÁ´°÷¥â¡¼¥ë¤«¤é¾®Àî·Å»Î¤¬µÕÅ¾¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥È¥ó¥¬¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¶¯ÎÏFW¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈµÜ±ºÀ®ÉÒ´ÆÆÄ¤ÏÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ´¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡12·î14Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï´ØÀ¾3°Ì¤Î´Ø³ØÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¶å½£Àª¤¬´ØÀ¾Àª¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï1967Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¡²¬¹©Âç¤À¤±¡£»þÇ¤ÑÛ¶õ¼ç¾¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ÆÊ¡²¬¹©Âç¤ÎÌ¾Á°¤òÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È58Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÁÀ¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£