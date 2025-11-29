◆明治安田J2リーグ最終節 熊本0―0甲府（29日、熊本・えがお健康スタジアム）

ロアッソ熊本がホームで甲府と引き分け、勝ち点37の18位に順位を下げ、J3降格が決まった。

クラブは試合後、大木武監督の退任を発表した。2020年からクラブ最長の6シーズンで指揮し、22年にはJ1昇格プレーオフに参戦、23年には天皇杯で4強入りしたものの、今季はJ2リーグで9勝10分け19敗と振るわなかった。

クラブを運営するアスリートクラブ熊本の藤本靖博社長は「来シーズン以降もロアッソ熊本でその手腕を発揮していただくことを我々は望んでおりましたが、大木監督自身から今シーズン末をもっての退任の申し出があり、協議の結果、我々はその決断を尊重することといたしました」と説明した。

【大木武監督のコメント全文】

このたび、2025シーズンをもちましてロアッソ熊本の監督を退任することとなりました。

在任期間中、クラブを支えてくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

日頃よりクラブの活動に多大なるご支援を賜っておりますスポンサー各社の皆さまに、まず深く感謝申し上げます。皆さまのご理解とご協力が、クラブの歩みを力強く支えてくださいました。

また、どんな時も温かい声援を送ってくださったサポーターの皆さま、試合運営やクラブ活動を支えてくださったボランティアスタッフの皆さまにも、心より感謝いたします。皆さまの存在が、選手とクラブの大きな力となっておりました。

クラブの運営を支えてこられたアスリートクラブ熊本の藤本社長をはじめ、日常業務を担われる社員の皆さまに対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。皆さまのご尽力があってこそ、監督としての職務を全うすることができました。

また、クラブ強化を担ってこられた強化部スタッフ、日々ともにチームづくりに携わってくれたコーチングスタッフ、選手のコンディションを支えてくれたメディカルスタッフ、チーム運営の最前線で支えてくれたマネージャースタッフの皆さんにも、深く感謝しております。皆さんの専門性と献身が、チームの基盤を支えてくれました。

ロアッソ熊本で過ごした時間は、私にとって大変貴重でかけがえのない経験となりました。

クラブが今後さらに発展し、地域の皆さまからより一層愛される存在となることを心より願っております。

これまで本当にありがとうございました。