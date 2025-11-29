■これまでのあらすじ

“都合のいい子”をやめて、結婚と同時に幼少期からの夢だった渡米を決めた凜。孤独を感じる母のもとを訪ねたのは伯母だった。凜を「いい子」と称える伯母は、娘の夢を忘れていた母に対し、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問い、母は心を揺さぶられる。「シングルマザーで完璧な母になれなかっただけ」と思いたいが、伯母と娘が重なって見えることを否定しながらも、母の胸には拭えないざわめきが広がっていた――。



■完璧な娘を見ていると…心がざわついた

■伯母がどうしても言わずにいられなかったこと子どもの頃から完璧だった姉と、娘が重なって見える――そう問われた母は、心の中で否定しきれずにいました。娘を見ると、なぜか胸の奥がざわつく。けれど、誰もが褒めてくれるほど立派に育っているのだから、心配する必要なんてない。だからこそ、母は弟のほうを気にかけていただけ。差別ではない。娘に無関心だったわけでもない。そう思い込もうとすることで、母は自分を守っているのかもしれません。すると、伯母が静かに口を開きます。「これだけは言わせてほしいの」と。「私も、たいがい可哀想な子だったからね！」という伯母の言葉の真意とは…？(福々ちえ)