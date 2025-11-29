※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。ある日、先輩・赤木さんから合コンに誘われるが、白山さんはそれをパス。実は、3日前に営業の桃山さんから告白され、付き合い始めたばかりだった。赤木さんは、「じゃあ参加できる子、探さなきゃな」と笑顔で祝福してくれて…。

好きな人に自分から毎日メッセージを送るなんて、黒沢さんは意外と積極的なタイプなんですね。返信はあるものの進展はしないという後輩に、白山さんは何と声をかけるのでしょうか。(スズ)