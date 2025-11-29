東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。プロ野球球団フロントがオフに行う一番悲哀に満ちた業務を明かした。

球団フロントの年末にかけてのオフは選手への戦力外通告、ドラフト会議（正確にはシーズン終盤に行われる）、戦力補強、契約更改、保有者名簿の作成など1年で一番忙しい時期だという。

移動など肉体的にきつい仕事もあるが、一番きついのは実は「コーチ人事」だと明かした。

「選手への戦力外通告も辛いが、結果の世界だし、ある程度の覚悟がある。コーチは違う」と、切り出した。

チーム、選手のために真面目に働いて、優秀でトラブルもないのに「すいません、今年で…」と伝えなければいけないことが毎年のようにあるという。

「（コーチの）椅子の数は決まっている」

ところがその年に引退した選手でFAなど入団の経緯の中でコーチ契約まで約束している場合がある。

その約束を優先するため、理由もなく前のコーチに契約満了を伝えなければならない。球界では「コーチ人事ほど悲哀のあるものはない」とよく言われる明かした。