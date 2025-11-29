女優の中谷美紀（49）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫でドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏（57）の初の和服姿を披露した。

中谷は「ソプラノのハンナ=エリザベス・ミュラーさんと、ヴィオラ奏者の夫ティロ・フェヒナーは、この度のお茶会にてはじめて着物に袖を通しました」とつづり、和服姿の3ショット写真を投稿。

さらに「『フィガロの結婚』のアルマヴィーヴァ伯爵夫人のような高貴なお方を演じるには、日頃から摂生した食事、エクササイズなどが欠かせないそうで、一挙手一投足に至るまで、所作も美しい彼女に聴覚も視覚も釘付けになりました。ティロは、若かりし頃にスキーで膝を故障したため、正座は全くもって無理だと思い、畳の上に毛氈と座椅子を設えたのですが、2人そろって、『せっかくのお茶室の雰囲気が壊されてしまうのはもったいない』と、毛氈と座椅子なしで、正座をすることを望みました」と正座でお茶会の臨んだことも報告。

前日にも中谷は「舞台上でも日常でも所作の美しいハンナとティロは、青山八木さんにて誂えたお着物を見事に着こなしておりました」と2人の和服姿と所作を絶賛。

この日も「お陰で発売中のリシェスでは、着物を着た二人のドイツ人音楽家が、正座で折目正しくお茶を楽しむ姿をご覧に入れることが叶いました」とつづった。

フォロワーからも「着物姿がしっくりお似合いです」「皆さんお着物がお似合いです」「野風さんを彷彿とさせる」「お似合いですね!!」「ハンナさん、素敵すぎます」「初めてとは思えない着こなしですね」などの声が寄せられていた。