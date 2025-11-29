『デカレンジャー』仙ちゃん・伊藤陽佑、純烈弟分オーディションに一次で落選 “追加戦士枠”を希望 ファン「きっとボスからの許可が」
歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで全国ツアー2025 ツアーファイナル『いい風呂の日▼純烈コンサート2025』（▼＝温泉マーク）を開催。弟分グループ「モナキ」がサプライズ登場した。
【動画】純烈の弟分グループに『トッキュウジャー』トカッチ＆『ジュウオウジャー』タスクが参加 個性豊かな4人組に
モナキは、2023年10月に記者会見を行って以降ベールに包まれていた『酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション』を経て結成された弟分グループ。応募者1000人から選ばれたメンバーを中心に構成された4人組で、「もなき」は古語で“名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、プロデューサーの酒井がメンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーは、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人。平均年齢は32歳となる。2026年春に日本クラウンからメジャーデビューを予定している。じんは『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で、ケンケンは『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスク役で知られている。
これにXで反応したのが『特捜戦隊デカレンジャー』デカグリーン／江成仙一で知られる伊藤陽佑だった。「オーディション一次で速攻落ちたんですけど！」と反応。「もしやグリーン被りですか！？追加戦士オーディションまだですか！酒井さん！！落選理由を！！」と“追加戦士枠”を希望していた。
ファンは「受けてたんだw」「きっとボスからの許可が出なかったんだよ」と慰めのポストをしていた。
■「モナキ」メンバー
【じん】1987年2月26日生まれ、38歳、180センチ、東京都板橋区出身、AB型。
3歳からエレクトーンを始め、小学校のころより作曲に親しむ。音楽を通して表現する楽しさにひかれ、芸能の道へ。2011年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』の大石秀一郎役で注目を集める。14年にはスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で出演した。俳優としての活動を経てミュージシャンへと転身。音楽活動の経験を重ねる中、『セカンドチャンスオーディション』に挑戦し、見事合格。グループ最年長。
【サカイJr.】1988年12月8日生まれ、36歳、182センチ、アメリカ・テキサス州生まれ東京都育ち、B型。
父親の仕事の関係で幼少期をアメリカで過ごす。建築や都市計画に興味を持ち、千葉大学工学部大学院を首席で卒業。卒業後は某超有名鉄道会社に勤務しながら一級建築士の資格を取得。建築士として駅舎や駅ビルの開発を担当し、鉄道建築の分野で高い評価を受け、受賞歴も持つ。その後、大手デベロッパー（東京建物）に転職し、再開発事業に携わるも幼い頃から抱いていた表現者になりたいという想いを捨てきれず、『セカンドチャンスオーディション』に応募。順調なキャリアに区切りをつけ、未経験から本格的に歌どダンスレッスンをスタート。既婚者で一児の父。特技はプレゼン、ジャグリング。
【おヨネ】1997年8月15日生まれ、28歳、172センチ、大阪府寝屋川市出身、A型。
幼いころから歌うことが大好きで、高校時代には「カラオケバトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。音楽を趣味として会社員生活を送っていた2023年にカラオケ店で『セカンドチャンスオーディション』を知り、プロデューサー・酒井一圭の「個性的な方大歓迎！」という言葉に背中を押され、応募を決意。動画審査では個性あふれるパフォーマンスを披露し、酒井の目に留まる。グループ最年少。特技はゲーム『太鼓の達人』（段位道場9段）。
【ケンケン】1996年7月16日生まれ、29歳、177.5センチ、福岡県福岡市出身、O型。
2014年、高校在学中に『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。16年にスーパー戦隊シリーズ『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスクを演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、1度芸能界を離れて飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。
