新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組がタイチ（４５）、小島聡（５５）組から３勝目をあげた。

なんとも手の込んだやり口で、拷問の館に引きずり込んだ。小島とのラリアート相打ちに打ち負けたＥＶＩＬは、コジコジカッター、タイチのバズソーキックを浴びて劣勢に。カットに入ったファレもサンドイッチ式のラリアートを浴びて排除されてしまった。

小島にトドメのラリアートを狙われそうになったＥＶＩＬは、Ｈ．Ｏ．Ｔのディック東郷に助けを求めてリングに呼ぶ。介入を阻止しようとタイチが花道方面へ先回りしたが、これは巧妙な罠だった。何と小島の背後から金丸義信が現れると、ウイスキーミストを噴射。そのまま一気にＥＶＩＬ（変型大外刈り）をさく裂させ、逆転の３カウントを奪った。

してやったりのＥＶＩＬは「オイ！ 東郷が来ると思ったか？ 来るかと思ったな、コノヤロー！ 来ねえんだよ、コノヤロー！ ざまあみやがれ、ハッハッハー！ 分かったか、よく覚えとけ！」と高笑い。確かに意表は突かれたが、ただ東郷が来なかっただけのことを、そこまで自慢げに勝ち誇らなくてもいい気がする。