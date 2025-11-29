新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、エル・デスペラード、石川修司（５０）組が後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」を撃破し、３勝目をあげた。

階級と団体を超えた異色タッグが、３度の優勝を誇る名コンビを粉砕した。ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩを孤立させると、合体パワーボムで攻勢に。さらに石川がラリアートで後藤を場外に追いやって勝負に出る。

石川はニーリフトからカミゴェをさく裂させ、ランニングニーリフトで畳みかける。これをカウント２で返す粘りを見せたＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩを、ジャイアントスラムで振り切った。

バックステージで石川は「歴史をめちゃめちゃ今日の１試合で感じましたね。ここに勝ったというのは、すごいデカいっすね。これはもう、優勝見えましたよ」と毘沙門を絶賛しつつ、充実の表情。デスペラードも「めっちゃデカいっすよ。単純な星取り勘定だけでも大きいのに、（勝った）相手がよかったですね」と手応えを強調した。

石川が「デスペさんのおかげで刺激ある相手とやらせてもらって最高なので、優勝したいですね」と呼びかければデスペラードも「優勝したい。これは絶対、優勝したい」と呼応。Ｖ候補を撃破したことで、異色タッグが台風の目となりつつある。