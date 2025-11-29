阪神時代に同僚だった関本賢太郎さんと今成亮太さんが２９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。

今回は「プロ野球 名！迷？コンビ」。プロ野球人生で切っても切れない「腐れ縁」の名コンビが集結し、今だから話せる裏話や隠してきた本音を明かした。

冒頭、ＭＣの浜田雅功に「もう芸人やもん」と言われ「ちょい、ちょい、ちょい！」とツッコんだ２人。関本さんが「僕が９個上なんですよ。野球というより、ちょっと遊び仲間というか。車１台買えるくらいおごってきた」と言えば、今成さんは「僕らは阪神ＯＢの勝ち組と言われる（関西ローカルの帯番組）『おはよう朝日です』の解説者なんで…。名解説者でございます」と胸を張った。

今成さんの第一印象を聞かれ「阪神って規律を重んじる名門チームなんですけど、そんなチームにこんなキャラクターのチャラい男が入ってきて、風紀が乱れると思って、一回シメなあかんなと思ったのが最初です」と関本さん。

今成さんは「関西の球団だったんで、ツッコミとかボケとか、やらないといけないなって勘違いして入ったんですね。練習中もみんな静かだったんで、俺色に染めてやろうって。ここは俺のテリトリーにしてやろうと思ってました」と話すと、関本さんの第一印象について「バットを極端に短く持つ選手だったんで小柄だと思ってたんですよ。パッと見たら、デカッ！と思って。こんなデカいのに、なんで、あんな、こすく短く持ってんねんって疑問でした」と明かした。

さらに「今は面白おじさんですけど、昔は結構、寡黙でどっちかというと怖いタイプでした」と今成さんが言うと「確かにグラウンドは戦場なんで黙々とやってたのはやってた」と関本さん。

ここで共演の阪神時代の同僚・能見篤史さんに「今は面白おじさんになってますけど、実は引退して２年くらい話し方の勉強の所にいって、ちゃんとやってる。実はめっちゃ努力してる」と暴露されると「言うな！ 努力を言うな！」と苦笑していた。