¡¡½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPerfume¡×¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÅß¹±Îã¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖBest Artist 2025¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£11Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê36¡Ë¤¬¡¢MC¤Î¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ï¤¡¡ÁÀ¨¤¤¡ªºù°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Ç¡¢Âç·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£Ý¯°æ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó´É½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤·¤æ¤«¤³¤È³ßÌîÍ¹á¤È¡¢¤Î¤Ã¤Á¤³¤ÈÂçËÜºÌÇµ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç´¿´î¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç¾Ú¿Í¤ÎÍó¡¢½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿ÍÍó¤òµÆþ¤·¤¿¤È¤âÊó¹ð¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢¤Þ¤µ¤«·ëº§¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ëº§¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ý¯°æ¤«¤é¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î11Æü¤Î·ëº§È¯É½»þ¤Ï¡Ö°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒµÈÅÄ¡×¤ÎµÈÅÄ¹¬Íµ¼ÒÄ¹¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Perfume¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢´ü¸Â¤ò·è¤á¤º¤Ë³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¡£