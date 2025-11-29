阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が27日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）にゲストとして初出演。阪神の本拠・甲子園球場で長年グラウンド整備や維持・管理を担当する“職人集団”「阪神園芸」に改めて感謝した。

この日は阪神時代の先輩チームメートである今岡真訪氏（51）とともに登場。そのなかで「阪神園芸」というトークテーマになった時だった。

これに「メチャクチャ助けてもらいました」とキッパリ。「甲子園って雨が降ったりとか、湿気の問題とか、季節によってグラウンドの硬さがやっぱり違うんですよ」と続けた。

「それをある程度一年中、同じ硬さであったりとか、広くしてもらうために芝を削ってもらったりとか。そういうのを常に園芸さんと話して自分はやってたので」という鳥谷氏。

「阪神園芸」のスタッフたちとは常に「話します！」とし、「試合中の水まくか、まかないかとかいうのも話して。ちょっとショート多めにまいてくださいとかいうふうにして、ずっとやってたので。もう間違いなく自分の甲子園での守備っていうのは園芸さんに支えてもらいました」と言い切った。

「だいたい一緒のようにしてもらって…」と当時の遊撃の守備範囲は“鳥谷仕様”。

「どうしても雨だとかが降ったりすると、硬さが違ったりするんですよ。その硬いところは（打球が）ハネたりとかするので。そこはちょっと柔らかくしてもらったりとか。ここもうちょっと締めて硬くしてくださいだとか。ほんと二人三脚でやらしてもらってました」と深く感謝していた。

鳥谷氏は2003年ドラフト自由獲得枠で早大から阪神入りし、NPB歴代2位の1939試合連続出場を果たすなど遊撃手として活躍。2020年にロッテに移籍し、翌21年限りで現役を引退した。NPB通算2099安打を放ち、6度のベストナイン、5度のゴールデングラブ賞を誇る。