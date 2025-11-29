間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は２９日は、特番放送のため休止。公式ＳＮＳは休止を伝えるとともに、ＴＶｅｒ限定で出演者による「イイワル 考察座談会」が配信されていることを伝えた。残り３話。

「考察座談会」はネットでの考察に注目しているという間宮、新木、森本慎太郎、剛力彩芽、稲葉友の５人が参加した。

司会の辻岡義堂アナウンサーが、ネットに挙がっている高度な考察をぶつけた。

高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが思い出した元６年１組の仲良しグループの「７人目＝森」の正体について聞くと、新木が「考察で当ててる人はいる。今までもめちゃくちゃヒントが出てる、物語の中で」とヒントを出した。

辻岡アナが、刑事宇都見啓（木村昴）、スナック店主今國一成（戸塚純貴）や、昆虫博士になりたかったクラスメートの堀遼汰が怪しいと聞くと、間宮が「きょう（撮影現場の学校に）います」と意味深なヒントを出した。

辻岡アナがたまらず「森は今國ですか？」と核心質問をぶち込むと、間宮がすぐに「森？じゃあ、偽名ってことですか？」と返してニヤリ。

森本が「間違えてますね」と言ってから、「僕ら、きょうはウソついてもいいんですよね？」とけむに巻いた。

間宮は「７人目は誰だと探っているのは、まだストーリーに織り込まれてるのレールの上かな」と注目発言をした。