一瞬の気の緩みも許されない…それが運転の世界です。

疲労や単調な景色、昼食後の満腹感などにより、予期せぬタイミングで訪れる眠気への手軽なソリューションが登場しました。

たった18gの軽さでドライバーを守る「RESET」は、360°モーションセンサーで眠気をいち早く検知。強力な振動で、即座に意識をイマココに連れ戻します。居眠り運転から守ってくれる頼もしいパートナーがどのように機能するのかを見ていきましょう。

重さわずか18g。メガネやサングラスとも併用できる

羽のような軽さを兼ね備えた「RESET」は、わずか18gという圧倒的な軽量設計。両耳を優しく包み込むチタン製ブリッジは、オーダーメイドしたかのようにドライバーの頭部にフィットします。

後頭部からさっとかけるだけの簡単装着で、メガネやサングラスとの併用も問題なし。窮屈さを感じることなく、ストレスフリーな使用感を提供してくれます。

360°モーションセンサーで頭部の動きを検知

気づかないうちに忍び寄る運転中や会議中の睡魔。「RESET」最大の特長は、この“気づかないうちに”を確実にキャッチする検知能力にあります。

搭載された360°モーションセンサーが、わずかな姿勢の変化をキャッチ。5段階の感度調整機能で、眠気を感知した際の強力な振動は小さな目覚まし時計さながら。誤作動による無用なストレスもなしです。

直接頭部の動きを検知する「RESET」なら、逆光やサングラス使用時でも安定した性能を発揮。昼夜を問わず、あらゆる運転環境で居眠り防止をサポートします。

デスクワーク中の前傾姿勢チェックにも

どんな高精度な安全装備も、使いやすくなければ生活に定着しません。この、当たり前だけど重要なポイントを、「RESET」は徹底的に追求しています。

たとえば充電は、マグネット式ケーブルの採用により、暗い車内でも片手で接続可能。わずか50分の充電で30時間もの連続使用ができて、バッテリー切れの不安がありません。

また、「RESET」は単なる居眠り防止装置としてだけでなく、「姿勢監視システム」として幅広い可能性を秘めています。たとえば、長時間のデスクワークによる疲労で起こりがちな前傾姿勢も的確に検知。首や肩への負担を軽減するのにも役立ちます。

長時間運転をするときや、締切に追われて今夜は徹夜だと腹をくくるとき、あるいは試験前の勉強や終電の乗り過ごしなくたいときなどなど…。「RESET」がひとつあれば安心。眠ってはならない全ての人のお守りにはるはずです。

