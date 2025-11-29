11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。HANAは「Blue Jeans」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：今回披露いただく楽曲「Blue Jeans」への思いや特徴をお教えください。

CHIKA：“青春”です！

YURI：みんなで一緒に歌えるところがあるので、テレビの前でもぜひ、お願いいたします！

Q：振り付けのポイントをお教えください。

NAOKO：「深夜1時」というリリックに合わせて両手でぐるっと時計を表しているので、よかったら、本当に1時なのかどうか注目して見てほしいです！

Q：HANAとして初めてのラブソング「Blue Jeans」で、初めて見せたグループの一面はありますか？

KOHARU：恋する普通の女の子の一面です。ありのままの女の子であることを、初めてHANAとしては表現します。

Q：活動を通して、HONEYs（ファン）のみなさんや視聴者の方に伝えたい姿勢・メッセージがあればお教えください。

MAHINA：弱いところは隠さず。それが強さになるので、自信を持って過ごしてほしいです！

Q：日頃自分をいたわるためにしていることや、メンバー同士で伝えあっていることはありますか？

CHIKA：メイクをしていただいた後に、可愛すぎて、いい意味で「あれ？今日どうした？」と言ったりすることが結構あります！（笑）「今日どうした？」とみんなで言い合って、モチベーションをみんなでグッと上げています！

MOMOKA：みんなで一緒にたくさんご飯を食べることです！

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

JISOO： なんと言ってもデビューです。1月11日にファイナルステージ（オーディションの最終審査「No No Girls THE FINAL」）を披露した後に、7人の名前が呼ばれ、今までみんながずっと夢見てきたデビューができて、それが一番印象に残っている出来事です。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

KOHARU：私たちのことを応援してくださっている方も、今日この番組で初めて知る方も、私たちと一緒に、年末も楽しく音楽と共に過ごしましょう。楽しんでいただけたら嬉しいです。青春しましょう！

■TVerリアルタイム＆見逃し配信を実施！

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA ほか

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS：

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025