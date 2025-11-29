ブラックフライデー、まだ何にも買ってないので「なくてもいいけどあると便利だな」を買うわ
AmazonのBFセールがラストスパートをかけています。
個人的には、買う予定だったカセットコンロとガラス保存容器をかなりお安く買えたので大満足です。
そういう「たくさん買った！」「安くて得した！」という声を聞くと、何か買いたくなるのがセールというもの。
まだ何にも買ってないけど、せっかくだから何かないかな？ 何か買いたい！という人は、必要ないけどあるといいなを買うチャンスです。
年に1回くらい「アレがあったら…」と思うもの…
そう、例えばお肉の内部温度を測るやつとか！
温度計に強いThermoProも、デジタル料理温度系が15％オフで848円。
プスっと刺してピピっと計測。中心温度がわかることで、お料理をより安全、かつもっと美味しくなります。ローストビーフやケーキで活躍。
他にも、「なくてもいいけどあったらなぁ系アイテム」には、ミルクフォーマーや千切りピーラーなどが挙げられますね。
BFセールでまだ何も買ってないなら、こういう系買っても許される、よね？
ThermoPro デジタル温度計 -50℃~300℃ サーモメーター TP516
848円
Amazonで見るPR
HARIO クリーマー・キュート 泡立て器 ミルクフォーマー ブラウン CQT-45BR
1,627円
Amazonで見るPR
貝印 キャベツ 千切り 簡単にできる ワイド ピーラー 皮むき器 食洗機 対応 日本製 DH8169
1,083円
Amazonで見るPR