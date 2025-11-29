¡Ö¤Þ¤¿Ë½Íî¤¬Íè¤ë¤«¤â¡Ä¡×¡È²¯¤ê¿Í¡É¤¬¥É¥é¥´¥ó¥¥ó¥°ÍýÏÀ¤ÇÆÉ¤ó¤À¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¤Î¤¬»ñ»º1²¯±ß¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡£¤½¤ÎÆ»¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡È²¯¤ê¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¤¹¤Ý¤µ¤ó¤ò¼èºà¡£¤¹¤Ý¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä¾·â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
Åö½é¤Ï³ä°Â³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇºÃÀÞ¡Ä¡Ä
¤½¤Î¸å¤ÏÀ®Ä¹³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂçÀ®¸ù¡ª
¡¡Åê»ñÎò20Ç¯¤Î¤¹¤Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë40Âå¤ÇFIRE¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¡£2005Ç¯¤Ë100Ëü±ß¤Î¸µ¼ê¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡½é´ü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î³ä°Â³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÈ¾¸º¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤Ý¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¼êÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ý¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯º¢¤«¤éÅê»ñÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³ä°Â³ôÅê»ñ¤«¤éÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¤¿Åê»ñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¹â¼ý±×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÍø±×¤¬Ç¯Î¨15¡ó°Ê¾åÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¡¢PER20ÇÜ°Ê²¼¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¼êË¡¤À¡£15¡óÀ®Ä¹¤¬5Ç¯Â³¤±¤ÐÍø±×¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤â2ÇÜ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£2010Ç¯Âå¤ÏÁê¾ì¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢¤¹¤Ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Ç5Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë»ñ»º¤ò10ÇÜ¤ËÈôÌö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î¼çÀï¾ì¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î³¬ÁØ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£1³¬¤Ï¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ä°Â¤Ê³ô¤òPBR¤Î»ëÅÀ¤ÇÇã¤¦¡×¡£2³¬¤Ï¡Ö¶ÈÀÓ¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ê³ô¤òPER¤Î»ëÅÀ¤ÇÇã¤¦¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÏÀÍýÅª»×¹Í¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤¬¡¢3³¬¤Ï¾¯¡¹°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö³ô¼°¼ûµë¤ä³ô²Á¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÀï¤ÎÀ¤³¦¤À¡£
¡¡¤¹¤Ý¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö2³¬¤Î½»¿Í¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ¼êË¡¤¬¥á¥¤¥ó¡×¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÅê»ñ¼êË¡¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢3³¬¤Î¿´Íý¤ÎÀï¤¤Êý¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
