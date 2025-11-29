osage、新曲「ごめんね。」のMV公開！『JJ』専属モデルの松川星とモデル / 俳優の元之介が出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

osageが新曲「ごめんね。」のMVを公開した。

■男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング

11月26日にデジタルリリースされた「ごめんね。」はosageの新境地とも言える、男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング。

ハヤシサトルが監督を務めたMVには、『JJ』の専属モデルを務め若者からの人気が高い松川星と、モデル / 俳優として活躍している元之介が出演。バンドシーンとともに表現される刺激的で切ない映像は必見だ。

osageは2026年1月14日に新作EP『歌えもしない恋ばっかだ』を配信リリース。2月21日から東名阪ワンマンツアー『from origin』を開催する。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ごめんね。」

2026.01.14 ON SALE

DIGITAL EP『歌えもしない恋ばっかだ』

