osage、新曲「ごめんね。」のMV公開！『JJ』専属モデルの松川星とモデル / 俳優の元之介が出演
osageが新曲「ごめんね。」のMVを公開した。
■男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング
11月26日にデジタルリリースされた「ごめんね。」はosageの新境地とも言える、男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング。
ハヤシサトルが監督を務めたMVには、『JJ』の専属モデルを務め若者からの人気が高い松川星と、モデル / 俳優として活躍している元之介が出演。バンドシーンとともに表現される刺激的で切ない映像は必見だ。
osageは2026年1月14日に新作EP『歌えもしない恋ばっかだ』を配信リリース。2月21日から東名阪ワンマンツアー『from origin』を開催する。
■リリース情報
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ごめんね。」
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL EP『歌えもしない恋ばっかだ』
■関連リンク
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/