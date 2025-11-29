ある日、飼い主さんが設置した縦型の猫トイレを初めて見つけた猫ちゃん。その際、点検のため猫トイレに頭から突っ込み、そのままズボッと中を見ていたシーンがあったそうです。その瞬間、思わず笑ってしまう光景が広がったとのことでした。投稿はThreadsにて、7万回以上表示。いいね数は8000件を超えました。

うちの子のお尻が世界一かわいいと思う

今回、Threadsに投稿したのは「ももゴロ」さん。登場したのは、猫のももちゃんです。

縦型の猫トイレに前のめりに頭ごと入り込んでいた、ももちゃん。その際、視界にまず飛び込んできたのは、ぴんと上向きに残されたももちゃんの可愛いお尻だったそうです。姿勢としては少し前傾になっていたため、下半身だけがトイレの外に残る形になっていたとのこと。後ろ足で踏ん張っている様子は、見ているうちにだんだん笑いがこみ上げてきます。

そこにやってきたのは、一緒に暮らしている猫のゴロちゃん。「どうした、どうした？」という様子でトイレに頭を突っ込んで踏ん張っているももちゃんに近づいていたそうです。よく見ると、ゴロちゃんのお尻も可愛らしいですね。

うちの子のお尻も見て！という声が多数

可愛いお尻を披露してくれた、ももちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「衝撃的に可愛いので、全く異論ありません」「世界一かわいいと思います！」「まったく異論ございません！」などの声が多く寄せられていました。

コメント欄には他にも、「うちの子のお尻を見て！」と言わんばかりに可愛いお尻の猫ちゃんたちが集合。どの子のお尻も可愛らしいので、なかなか一位を決められなさそうです。

Threadsアカウント「ももゴロ」では、猫のももちゃんとゴロちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちとの日常は見ているだけで心癒されます。

