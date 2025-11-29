今季限りで現役を引退した巨人の長野久義さんと、MLBボルティモア･オリオールズに所属していた菅野智之投手の「スペシャルトークイベントPresents by GOOD LIFE」が29日、都内で行われました。

菅野投手は2020年にポスティング制度を利用してのメジャー移籍を目指しましたが、うまくいかず、巨人に残留。その後、23年にはケガもあり、4勝8敗と大きく負け越しますが、24年には15勝3敗と復活を遂げました。そのオフに海外FA権を行使し、メジャーに移籍。初めてのメジャー挑戦表明から4年越しの達成のウラには長野さんのある言葉があったと菅野投手は明かしました。

「ハワイで長野さんと自主トレして、覚えているかわからないですけど、一緒の家を借りて生活していて、『トモがメジャーで投げてる姿が見たいよ』って言ってくれて・・・落ちぶれた自分にも夢を見てくれる人がいるんだって、頑張らないのはダメだなって、ムチを入れ直してやった結果が今の自分」

菅野投手はメジャー1年目にオリオールズで30試合に登板し、10勝10敗、防御率は4.64という成績。現在はフリーエージェントとして、オファー待ちの状態ですが、所属していたオリオールズのGMはアメリカメディアの取材に対し、「菅野投手がチームにいてくれてよかった」などとプラスの言葉を残していて、2年目もなにかしらのオファーが他チームからありそうです。