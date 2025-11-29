1.ストーブやヒーターの吹き出し口にくっついている

猫は寒がりなので、ついストーブやヒーターに近づきすぎてしまうことがあります。その結果、毎年冬になると、SNSではヒゲや被毛を焦がした猫の投稿がたくさん見られます。もし、安全柵の設置など対策をしていないのであれば、NGな防寒対策と言わざるをえません。

猫は熱さに鈍感で「あったかいな」と思っているうちに、低温火傷を負ってしまう可能性があります。特に、子猫や好奇心旺盛な猫は吹き出し口に近づいてしまうことがあり注意が必要です。

ストーブやヒーターを安全に使うためには、安全柵を設置し、吹き出し口に近づけないように対策をしましょう。また、ストーブは吹き出し口だけでなく上面も熱くなるため、登れないように対策をする必要があります。

2.換気をせずに暖房を使う

ガスや石油を使う暖房器具は、換気を怠ると酸素不足や一酸化炭素中毒の危険があります。猫は人間より呼吸が速く、小さな部屋では短時間でも影響を受けやすいため、十分な換気が欠かせません。

猫が一酸化炭素中毒を起こすと以下のような症状が見られます。

急にぐったりする 意識がはっきりしない 呼吸困難、呼吸が速い 歯茎や舌が赤くなる ふらつきや方向感覚を失う 嘔吐

これらの症状が見られたら、早急に動物病院を受診しましょう。

暖房使用中は、定期的に窓を開けて室内の空気を入れ替えるようにしましょう。1回5～10分ほどの換気を1時間に1～2回行います。

3.コタツをつけっ放しにする

猫はコタツが大好きですが、布団を掛けたまま長時間使用すると、体調を崩す可能性があります。例えば、長時間コタツに入っていると以下のようなリスクがあります。

低温やけど 脱水症 熱中症 一酸化炭素中毒

現在は電気コタツが主流なので、一酸化炭素中毒のリスクは低いとも思われますが、昔ながらの豆炭や練炭を使用したコタツの場合は注意が必要です。また、長時間コタツにこもっていると、低温やけどや脱水症、熱中症のリスクもあります。

コタツの中に入っていると、飼い主さんが気づかないうちに重症化している場合もあり、大変危険です。特に、脱水症や熱中症、一酸化炭素中毒は命にかかわるため注意が必要です。

コタツを使うときは、定期的に換気し、温度が上がりすぎないように工夫しましょう。電気コタツを使う、布団の一部を開ける、設定温度を常に「弱」にするだけでもリスクを大幅に減らすことができます。

4.ホットカーペットを高温で使用する

ホットカーペットを高温で使用すると、低温やけどのリスクがあります。特に、シニア猫や子猫は注意が必要です。

使用する際は、猫の体温を超えないよう温度を低めに設定します。さらに、熱が直接体に伝わらないよう、ホットカーペットの上にタオルや毛布を敷くと安心です。寝たきりのシニア猫や自分では思うように動けない子猫は、体の同じ面が触れ続けないように定期的に体の向きを変えるようにします。

また、ホットカーペットは脱水症の原因にもなるため、いつでも飲める新鮮な水を用意しましょう。冷たい水を嫌がる猫も多いので、人肌程度のぬるま湯がおすすめです。

まとめ

猫の防寒対策は、ただ暖かくすればよいわけではありません。正しい使い方と管理が必要です。ストーブやヒーターの吹き出し口にくっつく、換気をせずに使用する、コタツやホットカーペットをつけっぱなしにするといった行為はすべて猫の健康リスクになります。

飼い主さんは、器具の配置、温度管理、換気、使用時間の管理などを意識して、安全で快適な環境を整えましょう。

(獣医師監修：葛野宗)