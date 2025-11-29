クオリティたっっか！！（驚）【ファミマ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】で絶賛開催中の「ファミマがチョコだらけ！」は、スイーツ・パン・アイスなどさまざまなジャンルでチョコレートが堪能できる、チョコ好きや甘いもの好きには見逃せないキャンペーンです。そこで今回は、見た目も味もクオリティが高い「新作スイーツ」をチェックしていきましょう。

ひとくちで3度しあわせ……な多幸感ドーナツ

「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」は、生地の中にチョコクリームとチョコホイップを加え、表面をチョココーティングで覆ったドーナツ。ドーナツ生地がクロワッサンのようになっているため、何層にも重なった生地にチョコレートが染みこみ、じゅわっとした味わいが楽しめそう。表面のキャンディングアーモンドとキャラメルクランチによる華やかな見た目と、カリッとした食感も魅力的です。

パティスリーレベルのクオリティに驚き！

@yuumogu22さんが「これコンビニ？ クオリティ神」と大絶賛するのは、ずっしりと濃厚なチョコレートが味わえそうな「濃厚ショコラドームケーキ」。パティスリーのケーキのような高級感とビジュアルに、食べる前からテンションが上がります。上から下までチョコづくしになった、チョコ好きのためのチョコレートケーキです。

ビスケット生地と味わうチョコレートの深いコク

「クリスピーチョコサンド」は、パリっとしたビスケット生地でチョコクリームをサンドしたスイーツ。クリームの中には、ほんのりビターなチョコソースが入っているため、甘すぎず苦すぎないチョコレートのコクが味わえそう。

中層のパリッと食感がアクセントに

何層にも重ねられた生地とクリームが美しい「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」。生地にもクリームにもチョコレートを使用しており、ひとくちで口いっぱいチョコレートの風味が広がりそう。チョコホイップクリームには、生チョコを使用しているため、なめらかで濃厚な味わいを堪能できるはず。

ひとくちで3度おいしいなんて贅沢すぎる！【ファミリーマート】の「新作スイーツ」は、ご褒美感満載のクオリティなので、気になるスイーツをお供に華やかなティータイムを過ごしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる