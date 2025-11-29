ママ猫を探してさまよっていた子猫…自ら助けを求めて出てくる姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は255万回以上表示され「助けを求めて出て来てくれて良かった」「ずっと飲まず食わずだったんだろうな…」「こんなちっちゃいのに3日も一人で頑張って…」とのコメントが寄せられていました。

【動画：3日前から『鳴きながらさまよう子猫がいる』と情報が入り、探していると…涙せずにはいられない光景】

ひとりぼっちの子猫

Xアカウント「れんげ」に投稿されたのは、ひとりさまよっていた子猫の姿。投稿者さんに「子猫が3日前から鳴いてさまよっている」という情報が入ったそうです。現場に行き、探していると子猫が自分から寄ってきたのだそう。助けてほしいという子猫の気持ちが伝わり胸が締め付けられます。

投稿者さんは子猫を保護し「ケロロ」ちゃんという名前をつけたのだそう。動物病院で診てもらうと、子猫は生後2ヵ月ほどで、3日間もさまよっていたので脱水、ノミなど寄生虫がひどかったのだそう。現在は、動物病院に入院して治療を受けているそうです。自分から出てきて、賢いケロロちゃんでした。

ひとりで耐えた子猫に応援の声続出

ヨタヨタと歩いて姿を見せてくれた子猫に、Xユーザーたちからは「幸せになるんだよ」「こんなこと忘れちゃうくらいいっぱい幸せで長生きして欲しい」「幸せになってほしい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「れんげ」では、保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「れんげ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。