ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの西村乙輝（いつき＝15）が休養することが分かった。27日、所属事務所が公式サイトに「つばきファクトリー 西村乙輝 長期休養のお知らせ」と題した文書を掲載し発表した。



【写真】加入発表！晴れやかにアイドル人生をスタートさせた西村だったが…

「メンバーの西村乙輝ですが、11月に入り体調不良の日が続き、診察を受けたところ、医師より『適応障害の疑いがある症状が認められる』との診断を受けました。このため、しばらくの間、活動をお休みさせていただきます。」と伝えた。続けて「最近ご家族の健康状態を心配する状況もあり、精神的な負担が重なることで体調不良の日が増え、医師からも一定期間の休養が望ましいとの診断を受けました。」と家族についても言及。西村に負担をかけず、通院加療に専念できる環境を整えるため「グループとしての活動をしばらくの間お休みさせていただきます」とした。



西村自身もコメントを発表。「今、心の中で何が起こっているのかわからない状態です。皆さんに状況を伝えることができなくてすみません」と正直な思いを吐露。「ファンの皆様、メンバーをはじめスタッフの皆様にご心配やご迷惑をかけてしまい本当にすみません。みなさんも体調には気をつけてお過ごしください」と周囲への気遣いも見せた。



西村は2024年からハロプロ研修生として活動。今年5月には、研修生にとっての最大のイベント「春の公開実力診断テスト」で最優秀賞に当たる「ベストパフォーマンス賞」を獲得した。その後8月16日に“鳴り物入り”でつばきファクトリーに加入したばかりだった。



