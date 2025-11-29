アイドルグループ「#2i2」（にーに）のメンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ）が、11月17日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】見えて…ない ノースリーブ姿もやっぱり刺激強め

自身のSNSにはオフショットなどを投稿。なぜか白ビキニでキッチンに立つカットには「朝ごはん作ってるから待っててね♡」、ビーチで胸を寄せたカットでは「ぎゅーってして!」とコメントするなどしてアピールした。



2026年1月7日には写真集「BONUS」（集英社）を発売することも決定。自身のX（旧ツイッター）では「この度、前回のすっぽんぽん写真集がお陰様で大好評の為、異例の速度で最新最新写真集を出すことになりました!前回のすっぽんぽんを越えて、ノーブラポチッとしてます。（勝手に情報解禁）かなり頑張っています!」と過去最大露出で刺激強めの作品になっていることを伝えた。



「週プレ」公式サイトのインタビューでは「写真を確認したらかなり透けていてビックリしました」と自身でも衝撃的だったことを明かしている。インスタには薄いスケスケのベール1枚だけを羽織ったドキドキショットも掲載している。



#2i2は12月6日に東京・渋谷の「Spotfy O-EAST」で開催するライブをもって解散することを発表している。寂しさもありながら「ラストライブをもって#2i2が“完成”すると思っているんです」と意気込みも語った。



同号は天羽が表紙＆巻頭を担当。和泉芳怜、椿野ゆうこ、オーディション「ニューヒロインPROJECT」ファイナリスト7人、浅井恋乃未、大和田南那、竹中知華、芦川玲一、染谷有香も登場している。



（よろず～ニュース編集部）