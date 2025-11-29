Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、メンバーに感謝 制作風景公開の経緯も明かす
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が29日、都内で開催された『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』舞台あいさつに登壇。大森は「2人がいなければ、僕は楽曲をこうして今日に至るまで作れていないと思います」と若井と藤澤に対する思いを語った。
【写真】スペシャルイベントに登壇したMrs. GREEN APPLEの3人
本イベントは、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』とドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の公開を記念して行われたもの。
ドキュメンタリーの映画化について大森は「この人たちも生き物なんだなっていうのが伝わる機会になるといいなと思って、踏み切りました」と回想。楽曲制作の風景も公開していることに関して、藤澤は「何よりも、元貴が書く楽曲を大切にしてやってきているので、その根幹の部分を見せるっていうのは、どういうことなんだろう？って。そこは、元貴と監督さんで話し合ったうえで僕らにも（話が）来たので、その元貴の覚悟みたいなものは、計り知れなかったですね」と振り返った。
若井は大森の作曲風景について「作曲途中から見せていただくっていうことはあったんです」としたうえで「本当に0から1、曲が生まれる瞬間というか。そこは見たことなかったので。本当に見せていいのか？っていうのは、最初は思いましたけど…改めて見てみて『大森元貴ってすごいんだな』って。メンバーとしても思いましたし、改めて尊敬するなっていう風に思いましたね」とコメント。
最後に大森は「作中でも言っているんですけど、すごく愛情に満ちたチームで。2人がいなければ、僕は楽曲をこうして今日に至るまで作れていないと思います」と若井と藤澤に対する感謝を語っていた。
