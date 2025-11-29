元「Wink」のタレント相田翔子（55）が、29日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、無表情にまつわるエピソードを語った。

鈴木早智子とのデュオで88年、「Sugar Baby Love」でデビュー。3枚目のシングル「愛が止まらない〜Turn It Into Love〜」がオリコン1位の大ヒットを記録し、突如として大人気者に。また「淋しい熱帯魚」では日本レコード大賞に輝いた。2人は感情を顔に出さないパフォーマンスで、“笑わないアイドル”の異名を取ったが、それには2つの理由があったという。

「歌っている時にカメラがランプが付いたところに、自分がわーっと歌ったら“にこってやりなさい！”って凄く怒られて、社長に」。それでも、「やっぱり『愛が止まらない』とか『淋しい熱帯魚』とか、結構切ない失恋、届かぬ思いみたいなのを歌っているのに、にこにこ笑うのは、私は違うんじゃないかな？って、反発、反骨心があって。やってみたいけど、ちょっと違うと思って。それは貫いた」

音楽番組では、郷ひろみや松田聖子、中森明菜といった大スターたちと同じステージに立つこともあった。「あがり症で、いつもドキドキしてた」と、もう一つの理由を告白。「やっぱりオンエアを見ると、最後のエンディングロールでWinkはいつも映ってなくて。無機質なWinkというのが…（定着していた）」と振り返った。