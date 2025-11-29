この爽やかなイケメン男子が、後に人気ニューハーフ芸人として活躍することになるとは、誰も想像できなかっただろう。11月28日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」の人気企画「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」に、ニューハーフ芸人のぼあき。が登場した。しかし、彼女が披露した性転換手術前の学生時代の姿が、スタジオを驚きとどよめきに包んだ。

【映像】ニューハーフ芸人がイケメン中学生だったころ

番組では6人の美女が自己PRに挑む中、銀色の「パチンコイメージ」の衣装で現れたぼあき。は、「最初はグー！じゃんけんパイプカット！令和のニューハーフ芸人、ぼあき。です！」という強烈な自己紹介で、一気に場の雰囲気を変えた。

彼女は19歳の時にタイで性転換手術を受けた経験を明かし、その際に使用した特殊なアイテムを持ち込むなど、規格外のエピソードを次々と展開した。しかし、最も大きな反響を呼んだのは、ぼあき。が公開した中学生時代の写真であった。

当時、彼女は柔道に打ち込んでおり、県大会で3位という実績を持つ本格派のスポーツ少年であった。その写真に写る顔は、現在の華やかな姿からは想像もつかないほど端正なアイドル顔だった。

この姿を見た見取り図の盛山晋太郎は、「普通に爽やかなイケメンやん」と驚きを隠さずコメント。他の出演者からもどよめきが上がり、その美男子ぶりにスタジオは騒然となった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

