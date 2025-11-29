神奈川県高野連は29日、小学生以下を対象とした野球教室「第6回野球であそぼうin横浜スタジアム」を開催した。日本ハムのドラフト4位・半田南十（日大藤沢）やロッテのドラフト3位・奥村頼人（横浜）ら今夏の神奈川県大会を盛り上げた選手がゲストとして参加し、子供たちと汗を流した。

ゲストの中でもひと際、子供たちとのコミュニケーションに長けていたのが半田。「自分も小さい頃、プロ野球選手の（野球教室に）行ってたので、変な感じしますね。みんなかわいいです。子供好きなんで」と楽しんだ。日本ハムの坂本晃一担当スカウトから事前に「ファンを増やしてこい」との助言もあり、笑顔を絶やさず、周りに多くの子供たちが集まった。

走攻守の全てのレベルが高く、神奈川を代表する遊撃手だが、「小学2年で野球が嫌になった」と一度は野球から離れようとした。しかし、その気持ちを変えたのが横浜スタジアムで見たプロ野球の試合だった。大勢の観客の前でプレーするプロ野球選手の姿を目の当たりにし、プレーを続けることを決断した。「そこで終わっていたら今の自分はない。（プロ野球選手から）与えてもらった分、次は子供たちやいろんな人に笑顔を与えたいし、そういう選手になりたいと思います」と半田。目指す立場から目指される立場へ。プロの世界でも笑顔あふれる半田の周りには多くの人が集まる。（小林 伊織）