【UEFA ヨーロッパリーグ】フェイエノールト 1−3 セルティック（日本時間 11月28日／スタディオン・フェイエノールト）

【映像】超技巧“ジャンピングループパス”

セルティックのMF旗手怜央が、ふんわりとしたダイレクトパスでアシストを記録。ジャンプしながらの極上ラストパスに、ファンが衝撃を受けている。

日本時間11月28日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第5節で、セルティックがアウェイでフェイエノールトと対戦。両チーム合わせて日本人4選手が先発した一戦で、スコットランドの雄が3-1での勝利を収めた。その31分、日本代表MFが華麗にゴールを演出する。

1点を追いかけるセルティックは相手陣内でパスを回し、MFルーク・マカワンが右サイドのタッチライン際でボールを持つと、旗手が中央から駆け上がる。フェイエノールトのディフェンスラインの間をすり抜け、ペナルティーエリアの右に走り込み、マカワンの浮き球パスを引き出した。フェイエノールトのDFアフメドホジッチが左側から寄せてきたが、ジャンプしながらバウンドしたボールをダイレクトで蹴り上げ、ファーにふわりとしたやさしいラストパス。これを大外から飛び込んできたFWヤン・ヒョンジンが押し込み、セルティックが同点に追いついた。

解説・北澤豪氏は「斜めに出ていって、背後のスペースが空いていましたよね。よくそれを使った。なかなか空かなかったですからね。旗手はヤン・ヒョンジンのランニングや居場所は確認…できていましたよね。ポジションや立ち位置で言うと、エンゲルスが出ていくゾーンなんですけど、旗手はよく見つけましたよね」と称賛した。

ファンもSNS上でリアクション。「うへぇ旗手のふんわりクロス」「旗手アシストうめーなー」「旗手やばいwうんま、どうなってる？背中に目ついてる？」「セルティックの中でいちばん上手くない？」と驚いている。

起死回生の同点ゴールをアシストした旗手は、43分に逆転ゴールをゲット。1ゴール1アシストの活躍でチームの勝利に貢献した。

なお、セルティックのFW前田大然はアシスト、フェイエノールトのFW上田綺世はゴールを記録。欧州最高峰の舞台で、日本人選手が躍動した。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）